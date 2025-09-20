Notícias ao Minuto
Funciona? Famosos que vivem relacionamentos abertos

Quando celebridades aproveitam seus relacionamentos dos seus próprios jeitos

Notícias Ao Minuto Brasil
20/09/2025 07:48

Fama

Não monogamia

Existem muitos tipos diferentes de relacionamentos e a monogamia é apenas um deles. De Will Smith a Kristen Bell, muitas celebridades famosas não acreditam que a monogamia seja a chave para um relacionamento bem-sucedido e duradouro. Algumas dessas estrelas costumavam estar em relacionamentos abertos, outras se casaram com seus parceiros porque ambos compartilhavam as mesmas opiniões.

 

Curioso? Clique para descobrir as celebridades que não acreditam na monogamia.

