Stephen Colbert agradece apoio de Kimmel após Emmy

PAULO, None (UOL/FOLHAPRESS) - No "The Late Show com Stephen Colbert", o apresentador comemorou a vitória no Emmy e, em monólogo, agradeceu à equipe e ao concorrente Jimmy Kimmel.

Stephen anunciou o fim do talk show para 2026. A emissora CBS alegou pressões financeiras para o cancelamento, que ocorreu duas semanas após a Paramount, empresa que controla a CBS, encerrar um processo contra a CBS News movido por Trump. O momento gerou especulações, já que Colbert é crítico ao presidente dos Estados Unidos na televisão.

O apresentador agradeceu a Jimmy Kimmel, que fez campanha por sua vitória no Emmy 2025. "Quero expressar minha admiração aos outros indicados da nossa categoria, meus queridos amigos, Jon Stewart e Jimmy Kimmel", disse Colbert.

Kimmel, que também teve seu programa suspenso, foi um dos grandes apoiadores de Colbert. A suspensão por tempo indeterminado do talk show de Jimmy Kimmel aconteceu devido à pressão da FCC (Comissão Federal de Comunicações), órgão ligado ao governo Trump, contra a emissora ABC após falas do apresentador sobre o assassinato de Charlie Kirk.

"Ele não é apenas um homem gentil. Ele é muito moral - é uma pessoa muito ética. Espero que o que ele fizer a seguir seja ainda mais poderoso do que o que ele vinha fazendo", disse Jimmy Kimmel à Variety.

Após agradecer sua equipe de 200 pessoas, Stephen alfinetou Donald Trump em seu monólogo pós-vitória. "Falando de Emmy... O Donald Trump não tem um", disse ele antes de comentar sobre a visita do presidente ao Reino Unido.

Trump X Jimmy Kimmel

O apresentador afirmou em monólogo de abertura doe seu programa que conservadores estavam "fazendo de tudo para conseguir uns pontos políticos" sobre a morte do ativista de direita.

Trump, então, decidiu atacar o apresentador que criticou políticos por usar o nome de Kirk para atacar a esquerda: "Jimmy Kimmel não é uma pessoa talentosa. Ele tinha números de audiência ruins e eles deveriam ter demitido ele há muito tempo. Você pode chamar o que ele fez de liberdade de expressão ou não. Ele foi demitido por falta de talento."