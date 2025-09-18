Pabllo Vittar e Anitta criticam PEC da Blindagem: "Vamos ficar atentos"

© AgNews

Nesta quinta-feira (18), Pabllo Vittar decidiu usar novamente suas redes sociais para se posicionar sobre política. Desta vez, a drag queen, que não tem medo de críticas, afirmou ser contra a PEC da Blindagem, aprovada na Câmara dos Deputados e que irá 'proteger' parlamentares que cometerem crimes.

Pabllo compartilhou nos Stories uma publicação pedindo mobilização popular e deixou claro seu incômodo com a proposta.

Também no Instagram, Anitta mostrou sua indignação com a proposta e disparou: "Vamos ficar atentos para mais esse desserviço na nossa política", escreveu.

A Proposta de Emenda Constitucional foi aprovada em primeiro turno por 353 votos a favor e 134 contrários. Agora, o texto segue para análise do Senado. Se aprovado, trará mudanças significativas na forma como deputados e senadores podem ser processados e presos.

Pelo projeto, prisões em flagrante de parlamentares ficariam restritas, e a abertura de ações penais dependeria de autorização do Congresso. Além disso, o Legislativo teria até 90 dias para avaliar pedidos de prisão ou de processos criminais contra seus próprios membros.

Anitta reforçou o alerta com uma imagem em que se lia: "PEC da Bandidagem NÃO. Senadores, contamos com vocês", escreveulembrando que a proposta seguirá depois para votação no Senado. A publicação da cantora rapidamente ganhou repercussão entre seus milhões de seguidores.

Nos últimos anos, a artista tem usado sua visibilidade para comentar pautas políticas e cobrar atenção dos jovens em relação às decisões que impactam o país.

Pabllo Vittar sempre se posicionou politicamente à esquerda, já que viveu em assentamento do MST antes da fama. A drag queen também já foi alvo de ataques, discurso de ódio e fake news de políticos de direita e extrema-direita.