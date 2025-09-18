Trump diz que Jimmy Kimmel foi 'demitido porque disse algo horrível' sobre Charlie Kirk

© Lucas Jackson/REUTERS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou em entrevista nesta quinta (18) que o apresentador Jimmy Kimmel "foi demitido porque, acima de tudo, ele tinha números de audiência ruins e porque ele disse algo horrível sobre um grande homem conhecido como Charlie Kirk".

O programa "Jimmy Kimmel Live!" foi suspenso nesta quarta (16) pela rede de TV norte-americana ABC, um dia após afirmar seu apresentador afirmar no monólogo de abertura do programa, que conservadores estavam "fazendo de tudo para conseguir uns pontos políticos" da morte do ativista de direita.

Em sua declaração, dada em entrevita coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, Trump também afirmou que "Jimmy Kimmel não é uma pessoa talentosa. Ele tinha números de audiência ruins e eles deveriam ter demitido ele há muito tempo. Você pode chamar o que ele fez de liberdade de expressão ou não. Ele foi demitido por falta de talento."

Kirk foi assassinado no dia 10 de setembro enquanto fazia uma fala pública na Universidade de Utah, nos Estados Unidos. A suspensão do programa de Kimmel tem provocado reações variadas no país, com celebridades se colocando a favor do apresentador.

RELEMBRE O CASO

Charlie Kirk foi assassinado no dia 10 de setembro, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.

Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu Trump.

Antes da prisão de Tyler, dois suspeitos foram detidos e liberados após interrogatório. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em post no X. Eles foram considerados "pessoas de interesse", mas não têm qualquer relação com o crime, segundo o FBI.

Presidente dos EUA afirmou que "espera pena de morte" para o caso. "Eles têm pena de morte em Utah e há um ótimo governador lá. Ele é bem favorável à pena de morte neste caso", afirmou Donald Trump.