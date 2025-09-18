Ator de 'Grey's Anatomy' e 'Jurassic Park' morre em acidente de carro

© Getty Images

O ator Brad Everett Young morreu, aos 46 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos, vítima de um acidente de carro na rodovia 134 da cidade. A informação foi confirmada pelo assessor do artista, Paul Christensen.

"A família de Brad Everett Young e a Dream Loud estão profundamente tristes ao anunciar que Brad Everett Young, fotógrafo de celebridades, ator, influenciador e incansável defensor da educação artística, faleceu tragicamente a 15 de setembro de 2025, após um acidente de trânsito em Los Angeles. A paixão de Brad pelas artes era incomparável. Ele viveu a sua missão de manter a criatividade viva, e o seu legado continuará através da Dream Loud Official (uma organização sem fins lucrativos focada nas artes e na música criada pelo ator)", declarou, citando a organização fundada pelo falecido, dedicada à restauração e preservação de programas de música e arte em escolas nos EUA.

O carro do ator foi atingido por outro veículo que vinha na contramão. De acordo com o jornal britânico 'The Mirror', o famoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local, enquanto o outro motorista foi encaminhado com vida ao hospital.

Brad era conhecido por trabalhos como a série "Grey's Anatomy" (2008) e o filme "Jurassic Park 3" (2001). Títulos como "As Panteras" (2000), "Charmed" (2000) e "Eu Te Amo, Cara" (2009) também fizeram parte de seu currículo no mainstream.

O seu trabalho como fotógrafo das celebridades era também muito reconhecido. No Instagram tinha mais de dois milhões de seguidores e teve a oportunidade de trabalhar com figuras públicas como David Harbour, Seth Green, Gavin Casalegno, Sarah Michelle Gellar, David Harbour, Seth Green e Emma Caulfield Ford. Colaborou ainda com publicações como a Vanity Fair, Vogue, Elle e Harper’s Bazaar.