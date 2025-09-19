Cantor fez música com nome de jovem achada morta em carro ligado a ele

© Getty e reprodução

Uma faixa inédita do cantor norte-americano D4vd voltou a ganhar repercussão após a identificação de Celeste Rivas, adolescente encontrada desmembrada dentro de um carro registrado no nome do artista. A música circula em plataformas de áudio onde o cantor costumava publicar demos e versões inacabadas.

De acordo com o site TMZ, o arquivo foi disponibilizado em dezembro de 2023 com o título “Celeste_Demo unfin”. Na letra, o músico cita versos como “Oh, Celeste, a garota com meu nome tatuado no peito” e “ouço sua voz cada vez que respiro, estou obcecado”. O detalhe chamou ainda mais atenção porque D4vd tem a mesma tatuagem mencionada na canção, com o escrito “shhh...”, igual à que marcava o dedo da jovem.

Nas redes sociais, internautas destacaram outros pontos que aproximam o artista da adolescente. Fotos mostram D4vd em Lake Elsinore, região onde Celeste vivia antes de desaparecer em abril de 2024, além de registros em que ele aparece ao lado de uma garota parecida com a vítima. A coincidência com a música fortaleceu as especulações.

Apesar das suspeitas, não há confirmação de que a “Celeste” mencionada na letra seja a mesma encontrada morta. Desde a descoberta do corpo, D4vd tem colaborado com as autoridades, mas manteve compromissos de sua turnê internacional. O show previsto para quarta-feira (17), em Seattle, entretanto, foi cancelado.

Em contato com a mãe da vítima, o TMZ confirmou que a adolescente tinha um namorado chamado David. O nome real do cantor é David Anthony Burke, coincidência que também se soma ao caso.