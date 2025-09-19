Acidente de avião faz 3 mortes; cantor e compositor é uma das vítimas

© Instagram_brettjamessongs

O cantor e compositor Brett James, vencedor do Grammy, morreu em um acidente de avião em Franklin, na Carolina do Norte, na tarde de quinta-feira (18). Ele tinha 57 anos, segundo informações da FOX 17 e da WTVF-TV.

De acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA), um Cirrus SR22T caiu por volta das 15h, horário local, em um campo próximo a uma escola. Três pessoas estavam a bordo e não houve sobreviventes. A FAA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes abriram investigação para apurar as causas da queda.

Em um post que foi feito na página de Facebook do Nashville Songwriters Hall of Fame recordaram Brett James, compositor de 'Jesus Take The Whee', que foi homenageado em 2020.

"Lamentamos a perda prematura do membro do Hall da Fama Brett James ('Jesus Take The Wheel'/'When The Sun Goes Down'), um membro do Hall da Fama de 2020 que morreu em um acidente de avião neste 18 de setembro. Tinha 57 anos", diz a publicação.

O Macon County Sheriff’s Office (Gabinete do Xerife do Condado de Macon) também confirmou o acidente de avião perto de uma escola primária.

"Aos pais que têm filhos a frequentarem a escola de Iotla, os alunos e funcionários estão seguros. Houve um acidente de avião na propriedade vizinha. Novamente, todos os alunos e funcionários estão seguros", comunicaram através do Facebook.

Nascido em 5 de junho de 1968, em Columbia, Missouri, Brett James iniciou estudos em medicina antes de abandonar a faculdade para se dedicar à música. Em 1995, lançou seu primeiro álbum solo pela Arista Nashville, mas sua carreira como compositor se destacou. Ele escreveu músicas para artistas como Carrie Underwood, Kenny Chesney, Dierks Bentley, Jason Aldean e Rascal Flatts.

James deixa a esposa, Sandra Cornelius, e dois filhos.