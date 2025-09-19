Notícias ao Minuto
Jojo Todynho se manifesta após audiência com PT

Jojo afirmou que está confiante na justiça e desejosa de que todos os fatos em torno do assunto sejam esclarecidos. "Eu só quero que a verdade venha à tona", declarou ela, em vídeo publicado no Instagram

© Instagram/Jojo Todynho

19/09/2025 09:00

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Jojo Todynho, 28, manifestou-se pela primeira vez sobre a audiência de conciliação que teve na tarde desta quinta-feira (18) com representantes do Partido dos Trabalhadores (PT).

 

O partido entrou com queixa-crime contra a cantora, após esta afirmar que recebeu uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula em 2022. Ela não apresentou qualquer prova da declaração, dada em novembro do ano passado.

Jojo afirmou que está confiante na justiça e desejosa de que todos os fatos em torno do assunto sejam esclarecidos. "Eu só quero que a verdade venha à tona", declarou ela, em vídeo publicado no Instagram.

 
 
 
 
 
Uma publicação compartilhada por Sergio Figueiredo (@sergiofigueiredoadv)

Seu advogado, Bruno Mezzadri, considera que a queixa-crime do PT não faz sentido, por Jojo não haver determinado a identidade do autor da suposta proposta. "Essa frase ['me ofereceram', usada por ela na declaração que originou o processo] não tem sujeito determinado. Não há quem tenha sido especificamente acusado, o que inviabiliza a ação penal", alegou ele, no mesmo post.

O outro representante legal da artista, Sérgio Figueiredo, prometeu fornecer esclarecimentos detalhados sobre a questão ao promotor responsável pelo caso. "A gente vai apresentar os esclarecimentos iniciais para o promotor, para que ele possa ter um entendimento mais amplo daquilo que o doutor Bruno está colocando aqui. Logo, teremos o resultado dessa queixa-crime completamente inepta", declarou.

