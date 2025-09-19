Wanessa Camargo e Allan Souza Lima são vistos em clima de romance no Rio

© Reprodução- Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao que tudo indica, a Dança dos Famosos dá sorte para novos casais se apaixonarem. Na última quinta-feira (18), quatro participantes do quadro do Domingão com Huck (Globo) foram flagrados em clima de romance.

O primeiro deles foi a cantora Wanessa Camargo com o ator Allan Souza Lima. Apesar de não confirmarem que estão se conhecendo um pouco melhor, foram fotografados abraçados e em clima mais quente num quiosque na Praia da Barra da Tijuca. Eles voltaram no mesmo carro para um hotel.

Os rumores de um possível affair não são de agora. No início do mês, o ator desabafou. "Nós, artistas que trabalhamos com o palco, vivemos constantemente na falta de privacidade e temos que saber lidar com isso", disse, sem confirmar o envolvimento com a cantora.

[Flagra Wanessa Camargo e Allan Souza Lima]© AgNews

Há um mês, o ex de Wanessa, Dado Dolabella, empurrou o cantor Luan Pereira por ciúme dele com Wanessa numa festa.

No mesmo encontro no quiosque da Barra, Lucas Leto, o Sardinha de "Vale Tudo", e o influenciador Álvaro foram vistos aos beijos. Ambos se distanciaram do resto da turma para o momento de afeto.