Atores que foram demitidos de grandes papéis no cinema

Algumas das maiores estrelas de Hollywood tiveram alguns pontos baixos na carreira, inclusive serem demitidas de grandes projetos que já estavam em andamento. Os motivos que levam à decisão dramática de dispensar um ator ou atriz são variados, mas, apesar do drama no set, muitas vezes esses filmes conseguiram ser bem-sucedidos, deixando um sabor amargo para quem foi descartado.

Na galeria, saiba porque atores consagrados foram demitidos de grandes papéis no cinema.

