Atores que foram demitidos de grandes papéis no cinema

Nem mesmo as maiores estrelas de Hollywood estão imunes

© <p>NL Beeld</p>

21/09/2025 12:24 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto Brasil

Fama

Hollywood

Algumas das maiores estrelas de Hollywood tiveram alguns pontos baixos na carreira, inclusive serem demitidas de grandes projetos que já estavam em andamento. Os motivos que levam à decisão dramática de dispensar um ator ou atriz são variados, mas, apesar do drama no set, muitas vezes esses filmes conseguiram ser bem-sucedidos, deixando um sabor amargo para quem foi descartado.

 

Na galeria, saiba porque atores consagrados foram demitidos de grandes papéis no cinema.

