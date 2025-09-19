Tim Burton e Monica Bellucci anunciam separação

© Getty

(FOLHAPRESS) - O cineasta Tim Burton, 67, e a atriz Monica Bellucci, 60, não são mais um casal. Ambos anunciaram o rompimento em depoimento à AFP.

"Com muito respeito e profundo carinho um pelo outro, Monica Bellucci e Tim Burton decidiram se separar", afirmaram eles em declaração conjunta.

Os dois já se conheciam há mais de 15 anos, mas a aproximação mais romântica aconteceu quando estiveram juntos no Lumière Film Festival, em Lyon, em outubro de 2022. Na ocasião, foi Monica quem entregou a ele um prêmio pelo conjunto da obra.

A primeira aparição pública do então casal só aconteceu no Festival de Roma, um ano depois.

Monica estava solteira desde 2019. Ela tem dois filhos com o ator Vincent Cassel, 58, com quem foi casada entre 1999 e 2013. Já Tim teve um relacionamento de 13 anos com a atriz Helena Bonham Carter, 59, de quem se separou em 2014. Com ela, o produtor teve dois filhos.