Frentista, padeira, segurança de boate... Qual era o trabalho deles antes da fama?

Você vai ficar surpreso com os empregos de famosos quando estavam no anonimato

20/09/2025 11:12 ‧ há 44 minutos por Notícias Ao Minuto Brasil

Fama

Antes da fama

Várias outras celebridades percorreram um longo percurso até a fama. O que não faltam são exemplos de atores e cantores que tiveram trabalhos fora do mundo artístico antes de serem ricos e famosos! Afinal, essas personalidades tinham que pagar as contas até emplacarem suas carreiras. 

 

De empregada doméstica, frentista, passando por camelô à manicure, você vai ficar surpreso com os empregos "normais" (alguns nem tanto!) das estrelas quando estavam no anonimato! Clique na galeria e descubra!

