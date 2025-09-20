Frentista, padeira, segurança de boate... Qual era o trabalho deles antes da fama?

© <p>TV Globo/Léo Rosario</p>

Várias outras celebridades percorreram um longo percurso até a fama. O que não faltam são exemplos de atores e cantores que tiveram trabalhos fora do mundo artístico antes de serem ricos e famosos! Afinal, essas personalidades tinham que pagar as contas até emplacarem suas carreiras.

De empregada doméstica, frentista, passando por camelô à manicure, você vai ficar surpreso com os empregos "normais" (alguns nem tanto!) das estrelas quando estavam no anonimato! Clique na galeria e descubra!

