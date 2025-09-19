Notícias ao Minuto
Casais que não tinham química nenhuma na tela!

Alguns pares de atores simplesmente não convencem quando vivem romances na ficção. Relembre os casais de cinema e TV que não tiveram química e acabaram rendendo cenas sem graça e pouco envolventes

19/09/2025 13:45 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Fama

Celebridades

Não é lindo quando casais parecem ter sido feitos um para o outro? Nós amamos um bom romance e alguns atores parecem provocar algo mágico na gente quando estão juntos. Isso se chama química e não dá para negar. Mas o oposto também existe. Muitos casais na tela não têm essa química e chega a ser desconfortável de assistir. Química amorosa, definitivamente, não se explica...

 

Na galeria, relembre os casais mais sem química das telas! Com certeza, você vai concordar com alguns pares românticos pra lá de sem graça desta lista!

