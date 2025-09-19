Rafinha Bastos fratura clavícula após acidente de bicicleta em Nova York

Notícias ao Minuto
Folhapress
19/09/2025 14:36 ‧ há 36 minutos por Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Rafinha Bastos, 48, relatou nesta quinta-feira (18) que sofreu um acidente de bicicleta durante a madrugada em Nova York, cidade onde mora atualmente.

 

A queda aconteceu enquanto ele circulava sem capacete. Ao bater a cabeça no asfalto, o comediante chegou a desmaiar e fraturou a clavícula -lesão que pode exigir cirurgia.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Rafinha detalhou o ocorrido com seu tom habitual de ironia. "Caí de bicicleta, tava sem capacete, bati com a cabeça, apaguei no meio da rua, quebrei a clavícula. A cabeça já está levemente recuperada, que nunca tá recuperada 100%, porque nunca foi 100%, e a clavícula tá doendo", brincou.

Por causa do acidente, ele precisou cancelar os shows que faria neste fim de semana em Austin e Nashville, nos Estados Unidos. Os compromissos, segundo o humorista, devem ser remarcados para novembro. "Tá tudo bem, começamos aí o processo de recuperação, mas só para dizer que eu não vou conseguir fazer os shows que estavam marcados", explicou.

Rafinha contou ainda que estuda a possibilidade de retornar ao Brasil para realizar o procedimento cirúrgico. "Acho que eu vou para o Brasil agora. De repente vou fazer cirurgia aqui, não sei, preciso saber ainda, porque o hospital daqui é uma beleza, né?", ironizou.

