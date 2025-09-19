Mãe de Bella Hadid fala sobre nova internação da filha por doença de Lyme

© <p>Getty Images </p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bella Hadid, 28, voltou a preocupar fãs ao compartilhar recentemente nas redes sociais atualizações sobre seu estado de saúde. A modelo enfrenta há anos a doença de Lyme, enfermidade crônica que afeta o sistema nervoso e provoca sintomas como fadiga, dores intensas e limitações neurológicas.

Pouco depois da publicação de Bella, sua mãe, Yolanda Hadid, divulgou fotos da filha internada e fez um desabafo emocionado.

"Assistir à minha Bella lutar em silêncio me atingiu profundamente, cortando o cerne da desesperança", escreveu Yolanda em seu Instagram. "A incapacidade invisível da doença de Lyme neurológica crônica é difícil de explicar ou compreender para qualquer pessoa."

O diagnóstico da doença aconteceu em 2012, atingindo não apenas Bella, mas também sua mãe e o irmão mais novo, Anwar Hadid. Desde então, a família convive com as limitações impostas pela condição. Yolanda contou que, nos últimos anos, optou por se afastar de exposições públicas sobre o tema, focando no próprio tratamento, mas sempre apoiando a filha.

Ao falar sobre Bella, a empresária destacou a coragem da modelo diante das dificuldades. "Para minha linda Bellita: você é implacável e corajosa. Nenhuma criança deveria sofrer em seu corpo com uma doença crônica incurável", escreveu. Em outro trecho, acrescentou: "Tenho muito orgulho da lutadora que você é. Esta doença nos colocou de joelhos, mas sempre nos levantamos. Continuaremos lutando juntas por dias melhores. Você é uma sobrevivente... Eu te amo muito, minha guerreira durona."

Bella já havia comentado, em entrevistas anteriores, os efeitos debilitantes da doença em sua carreira e vida pessoal. A condição, transmitida pela picada de carrapatos infectados, pode comprometer múltiplos sistemas do corpo e, quando não diagnosticada precocemente, torna-se um desafio constante para os pacientes.