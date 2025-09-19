Notícias ao Minuto
Procurar

Nasce Bento, primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho

O anúncio da chegada de Bento nas redes sociais foi recebido com uma enxurrada de mensagens de amigos e seguidores, que parabenizaram o casal pelo momento

Nasce Bento, primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho

© Reprodução

Folhapress
19/09/2025 16:00 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Família

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Thiaguinho e a ex-BBB Carol Peixinho viveram um momento especial nesta sexta-feira (19). Nasceu Bento, o primeiro filho do casal, na maternidade Pro Matre, em São Paulo. A chegada foi anunciada por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais, que emocionou os fãs.

 

"Oi, gente! Cheguei! Sou eu, BENTO! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade!", dizia o texto da postagem, escrito em tom afetuoso como se fosse o próprio bebê falando. A mensagem ainda agradecia o carinho recebido durante toda a gestação: "Fui muito esperado e já recebi tanto carinho... presentes, mensagens, abraços cheios de energia boa. Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar!".

 
 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho (@carolpeixinho)

Bento nasceu saudável e trouxe ainda mais emoção para a trajetória de Thiaguinho, que sempre compartilhou com os fãs a ansiedade da paternidade, e de Carol, que vinha dividindo detalhes da gestação.

O anúncio da chegada de Bento foi recebido com uma enxurrada de mensagens de amigos e seguidores, que parabenizaram o casal pelo momento. Nas redes, o clima foi de celebração, com muitos internautas desejando bênçãos e boas energias para a nova família.

Agora, Thiaguinho e Carol iniciam uma fase marcada por descobertas e cuidados, cercados pelo carinho de fãs e familiares. O casal, que oficializou o relacionamento em 2022, comemora a chegada do primeiro herdeiro.

Rafinha Bastos fratura clavícula após acidente de bicicleta em Nova York

Rafinha Bastos fratura clavícula após acidente de bicicleta em Nova York

O humorista Rafinha Bastos disse que pode precisar de cirurgia; a queda ocorreu enquanto ele circulava sem capacete em uma rua de Nova York

Folhapress | 14:36 - 19/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você