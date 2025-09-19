Nasce Bento, primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Thiaguinho e a ex-BBB Carol Peixinho viveram um momento especial nesta sexta-feira (19). Nasceu Bento, o primeiro filho do casal, na maternidade Pro Matre, em São Paulo. A chegada foi anunciada por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais, que emocionou os fãs.

"Oi, gente! Cheguei! Sou eu, BENTO! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade!", dizia o texto da postagem, escrito em tom afetuoso como se fosse o próprio bebê falando. A mensagem ainda agradecia o carinho recebido durante toda a gestação: "Fui muito esperado e já recebi tanto carinho... presentes, mensagens, abraços cheios de energia boa. Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar!".

Bento nasceu saudável e trouxe ainda mais emoção para a trajetória de Thiaguinho, que sempre compartilhou com os fãs a ansiedade da paternidade, e de Carol, que vinha dividindo detalhes da gestação.

O anúncio da chegada de Bento foi recebido com uma enxurrada de mensagens de amigos e seguidores, que parabenizaram o casal pelo momento. Nas redes, o clima foi de celebração, com muitos internautas desejando bênçãos e boas energias para a nova família.

Agora, Thiaguinho e Carol iniciam uma fase marcada por descobertas e cuidados, cercados pelo carinho de fãs e familiares. O casal, que oficializou o relacionamento em 2022, comemora a chegada do primeiro herdeiro.