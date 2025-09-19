'Duas pessoas solteiras', diz Lucas Leto após ser flagrado beijando Alvaro

© AgNews

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A noite da última quinta-feira (18) deu o que falar nas redes sociais depois que Lucas Leto e Alvaro foram vistos aos beijos em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O encontro aconteceu durante um after do Dança dos Famosos, programa em que ambos participam, e rapidamente virou assunto entre fãs e curiosos.

Diante da repercussão, Lucas Leto decidiu se pronunciar e esclarecer a situação. O ator, atualmente no elenco de "Vale Tudo", destacou que tudo não passou de um momento descontraído entre amigos.

"O Álvaro é uma pessoa incrível. Não existe nenhum relacionamento entre nós, além de amizade. A foto mostra apenas um beijo entre duas pessoas solteiras em um clima de confraternização, algo totalmente natural e sem mistério", declarou ao gshow.

Enquanto isso, o influenciador aproveitou para brincar com a situação em suas redes sociais. Logo pela manhã de sexta-feira (19), Alvaro publicou um vídeo divertido, cheio de risadas e bom humor, em que ironizou o episódio. "Que cachaça. Acordei toda me tremendo. O pior que eu lembro de tudo. Ai, meu Deus, cadê minha dipirona? Ai minha nossa senhora!", disse, arrancando gargalhadas dos seguidores.