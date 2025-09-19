Gato Preto consumiu álcool e drogas antes de acidente com Porsche, aponta laudo

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, 31, havia consumido álcool e drogas antes de provocar o acidente em um cruzamento da avenida Faria Lima, zona oeste de São Paulo, no dia 20 de agosto.

O laudo toxicológico do IML (Instituto Médico Legal) teve resultado positivo para consumo de álcool, THC (principal composto psicoativo da maconha) e MDMA, droga conhecida como ecstasy.

O inquérito policial segue em andamento em fase investigativa. Em nota, a defesa do influenciador informou que ainda não foi intimada de todos os documentos e elementos de prova e permanece preparada para analisar e adotar diligências necessárias.

As advogados Graziella Salti e Mayara Rodriguez ressaltam que, desde já, o documento constitui apenas um dos elementos de apuração e não determina isoladamente o desfecho da investigação.

A defesa também afirmou que algumas informações divulgadas sobre o laudo são distorcidas e a defesa permanece plenamente preparada para produzir todos os meios de prova necessários.

Câmeras de monitoramento da prefeitura captaram o acidente em 20 de agosto. O influenciador dirigia um Porsche em alta velocidade quando avançou o sinal vermelho e atingiu um HB20 que vinha pela rua Elvira Ferraz.

Após atingir o veículo, o Porsche também colidiu contra um poste de semáforo. A influenciadora Bia Miranda, 21, namorada de Gato Preto, também estava no carro de luxo avaliado em R$ 1,5 milhão.

O conversível onde o casal estava ficou destruído após as colisões. O condutor do HB20 atingido pelo Porsche relatou para os policiais que estava com o filho no automóvel, parado em um semáforo na rua Elvira Ferraz.

Quando o semáforo abriu, ele avançou para cruzar a Faria Lima, quando houve a colisão com o carro de Gato Preto. O filho do motorista do HB20 bateu a cabeça no airbag, sofreu fratura no maxilar e foi hospitalizado no Hospital Alvorada, Moema, na Zona Sul.

Horas antes do acidente, Gato Preto e Bia haviam publicado registros em uma festa, com música, bebidas alcoólicas e cigarros. Pouco depois da batida, o influenciador chegou a compartilhar stories em que comentava o prejuízo: "Bati minha Porsche, perdi R$ 1 milhão e meio. Tá suave". A publicação foi apagada posteriormente.

Gato Preto chegou a ser preso horas depois do acidente de trânsito no apartamento dele no Tremembé, zona norte.

Antes de ser liberado, foi elaborado um boletim de ocorrência por lesão corporal culposa (sem intenção) na direção de veículo automotor, fuga de local de acidente, embriaguez ao volante, entre outros, todos crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

No início do mês, o influenciador teve um carro e celulares apreendidos por policiais civis em São Paulo.

Ele mesmo gravou um vídeo em que relata a ação de busca dos agentes do 15º Distrito Policial (Itaim Bibi) e lista o que foi apreendido, antes de exibir produtos comprados pela internet.

Sobre o episódio, a defesa de Gato Preto afirmou que ele colaborou com as autoridades e indicou que foram apreendidos bens não enquadrados na decisão judicial que autorizou a busca, "a qual restringia à medida à apreensão de objetos ilícitos, de origem ilícita ou diretamente relacionados aos fatos investigados".

Leia Também: 'Duas pessoas solteiras', diz Lucas Leto após ser flagrado beijando Alvaro