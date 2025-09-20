Monica Bellucci e Tim Burton anunciam fim da relação após 2 anos juntos

© Marc Piasecki/Getty Image

A atriz italiana Monica Bellucci e o diretor americano Tim Burton estão separados. O anúncio do término foi feito por meio de um comunicado enviado à agência de notícias AFP.

“É com grande respeito e carinho mútuo que Monica Bellucci e Tim Burton decidiram se separar”, diz o documento, que não revela os motivos da decisão.

Como começou esse romance improvável?

A atriz e o diretor se conheceram no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, na França, em 2006.

Em 2022, reencontraram-se no Festival Lumière, em Lyon, no leste da França, quando Monica entregou ao cineasta um prêmio pela sua carreira.

No ano seguinte, assumiram o relacionamento ao aparecerem de braços dados no Festival de Cinema de Roma, em outubro.

Nesse mesmo ano, trabalharam juntos no filme Beetlejuice Beetlejuice, que estreou no Festival de Cinema de Veneza no ano passado.

Em entrevista à revista Elle, a atriz falou sobre o romance e elogiou o diretor.

“O que posso dizer… estou feliz por tê-lo conhecido. É um daqueles encontros que raramente acontecem na vida [...] Eu o amo”, revelou.

Vale lembrar que o diretor, de 67 anos, teve um longo relacionamento com a atriz britânica Helena Bonham Carter, de quem se separou em 2014 e com quem tem dois filhos.

Já Monica Bellucci, de 60 anos, foi casada por 14 anos com o ator francês Vincent Cassel, com quem teve duas filhas.

