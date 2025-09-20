Filho cantor de Chitãozinho sai da casa dos pais e mostra apartamento

© Reprodução / Redes Sociais

Aos 23 anos, Enrico, filho caçula de Chitãozinho com Márcia Alves, ex-integrante da banda Banana Split, deixou Campinas para morar em São Paulo. Ele acaba de se mudar para um apartamento com vista privilegiada da cidade, totalmente reformado e decorado com cores claras, pedras naturais e madeira.

Enrico acompanhou de perto toda a obra e celebrou a nova fase. “Meu refúgio na selva de pedra. Bora morar sozinho”, escreveu ao mostrar o imóvel nas redes sociais.

Primo de Sandy, o jovem segue os passos da família na música. Em maio, ele lançou a faixa Casa da Vó, parceria com o pai, Chitãozinho, e o tio Xororó. Seu primeiro álbum, Um Dia de Sol, saiu no início de 2024 e marcou sua estreia oficial na carreira musical.

Além de cantor, Enrico também é ator. Ele começou no teatro aos 11 anos e, depois, migrou para o cinema, onde participou de três longas-metragens: Coração de Cowboy, O Melhor Verão das Nossas Vidas e Sistema Bruto.

O jovem é o caçula entre os três filhos do sertanejo, que também é pai de Aline e Alison, frutos do primeiro casamento com Adenair Lima.

Leia Também: Funciona? Famosos que vivem relacionamentos abertos