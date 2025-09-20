Protagonista de 'As Branquelas' afirma que não faz questão de viver novamente o personagem

ADRIELLY SOUZA
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marlon Wayans não esconde o carinho pelo clássico "As Branquelas", mas também não faz questão de viver novamente a experiência que marcou sua carreira há mais de 20 anos. Durante participação na live Mafiathon 3, do streamer Kai Cenat, o ator de 53 anos foi direto ao explicar os motivos que o afastam de uma possível sequência do longa.
"Não sei se isso vai acontecer", disse Wayans, entre risos, ao ser questionado sobre o assunto. Segundo ele, o maior desafio está na logística da produção, que exigiu uma rotina quase impossível de ser repetida.
Para se transformar nas personagens Tiffany e Brittany Wilson, Wayans precisava encarar até sete horas de maquiagem todos os dias antes mesmo de começar a gravar. Depois disso, a jornada só ficava mais puxada. "Trabalhávamos 14 horas após essas sete horas, porque também produzíamos o filme. E ainda levava uma hora só para retirar toda a caracterização", contou.
O ator lembrou que, para conseguir dar conta das filmagens, precisou abrir mão do descanso básico. "Se você vai produzir o filme, tem que adiantar seu horário de chamada. Então não há tempo de descanso. O intervalo, normalmente, é de 12 horas. Nós só tínhamos 3 horas toda noite", revelou.
Lançado em 2004, "As Branquelas" (White Chicks) se tornou um fenômeno da comédia e conquistou fãs em todo o mundo, especialmente no Brasil, onde é reprisado até hoje na TV aberta e citado constantemente na cultura pop. No filme, Marlon e seu irmão Shawn Wayans interpretam agentes do FBI que se disfarçam como socialites brancas para resolver um caso.