Ney Matogrosso diz que está entregue ao Carnaval

CRISTINA CAMARGO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aclamado pela comunidade, Ney Matogrosso, 84, assistiu na madrugada deste sábado (20), na quadra da Imperatriz Leopoldinense, a etapa final da escolha do samba-enredo para 2026.

A escola vai homenagear o cantor no desfile na Marques da Sapucaí com o tema "Camaleônico", criado pelo carnavalesco Leandro Vieira.

"Estou vivendo um momento único na minha vida. Nunca pensei em passar por isso. Confesso que no começo fiquei meio assustado, mas agora não estou mais. Agora já entreguei mesmo e vamos em frente", disse o artista após receber o pavilhão da escola, no palco da quadra.

No final de julho, Ney revelou à Folha de S.Paulo que queria desfilar à paisana, com uma roupa branca, mas foi convencido por Vieira sobre a necessidade de brilho. Então, sugeriu um figurino de mestre-sala.

"Me convidam desde a década de 1970 -para ser enredo-, mas esse ano não sei o que deu em mim que estou aceitando tudo", disse.

O artista acompanha de perto a preparação do desfile e esta semana visitou o barracão da Imperatriz, na Cidade do Samba, no Rio. Ele viu parte das fantasias e revelou surpresa com a inclusão de "Mulheres de Atenas", de Chico Buarque, no enredo da escola.

Ney falou também sobre "Homem com H", uma de suas canções mais conhecidas. "É um deboche, nunca cantei a sério. E a fantasia também não está séria", afirmou.

Vieira mantém o cantor informado sobre a evolução do trabalho. Segundo Ney, o carnavalesco manda fotos das fantasias, por exemplo. "Cada uma mais linda do que a outra. As roupas são lindas".

Na final deste sábado, a escola decidiu fazer a junção de dois sambas, os de número 5 e 13, para o desfile do ano que vem.

