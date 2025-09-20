Giovanna Ewbank se pronuncia após foto de beijo na boca em amigo

© Reprodução/Instagram

Ao completar 39 anos, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank recebeu uma homenagem do empresário e produtor cultural Leo Fuchs, um de seus melhores amigos. Ele publicou nas redes sociais um longo texto e um álbum de fotos dos dois, incluindo uma imagem em que aparecem trocando um selinho. A foto rapidamente gerou comentários e debate entre internautas.

Diante da repercussão, Giovanna esclareceu o episódio em entrevista ao portal LeoDias. “Eu dou selinho nos meus amigos. Inclusive, no meu programa Quem Pode, Pod e no Na Cama, eu sempre dou um selinho nos convidados no final, assim como a Tatá Werneck e a Hebe Camargo faziam. É algo que a gente tem com os nossos amigos”, explicou.

Ela também disse ter ficado surpresa com a dimensão que a foto tomou. “Talvez seja porque eu estava com a perna levantada, e acharam mais ‘sexy’, de repente”, comentou. Giovanna ainda revelou que o próprio marido, o ator Bruno Gagliasso, foi quem registrou o momento.

A imagem gerou diferentes reações nas redes sociais. Alguns seguidores questionaram a atitude, enquanto outros defenderam a amizade entre Giovanna e Leo. O próprio produtor respondeu: “A maldade está na cabeça de quem vê. Quem vive, só existe amor, amizade e respeito.”

Por fim, Giovanna lembrou que Leo está noivo e reforçou que o gesto foi apenas uma demonstração de carinho entre amigos próximos, sem qualquer outro significado.

