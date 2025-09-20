Karoline Lima consegue na Justiça pensão de R$ 68 mil de Militão

© Reprodução/Instagram

A influenciadora Karoline Lima obteve uma vitória parcial na Justiça ao conseguir a revisão do valor da pensão alimentícia paga por Eder Militão, zagueiro do Real Madrid, para a filha Cecília. A decisão, tomada pela 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, elevou a pensão de seis para 45 salários mínimos mensais, o que corresponde a R$ 68.310. A determinação tem caráter liminar e não é definitiva, já que o processo segue em tramitação sob segredo de Justiça.

Segundo os autos, o aumento foi motivado pelo descumprimento de um acordo firmado entre o jogador e Karoline em novembro de 2022. Pelo pacto original, Militão deveria pagar seis salários mínimos mensais e arcar diretamente com diversas despesas, como babá, empregada doméstica, mensalidade escolar, plano de saúde, atividades extracurriculares e motorista para a filha.

Entretanto, o atleta teria passado cerca de um ano sem cumprir a maior parte dessas obrigações, mantendo apenas o pagamento dos seis salários mínimos e do motorista. Nesse período, Karoline ficou responsável por todos os outros custos, incluindo matrícula escolar, material didático, plano de saúde e salários de funcionários, despesas que, segundo ela, ultrapassaram R$ 100 mil.

Diante disso, a influenciadora acionou a Justiça pedindo a modificação do acordo para um valor fixo. Inicialmente, ela solicitou R$ 101 mil, ou ao menos R$ 60 mil mensais, em dinheiro. A primeira instância negou o pedido, mas o Tribunal de Justiça acatou parcialmente o recurso, fixando a pensão em 45 salários mínimos.

Além disso, o suposto descumprimento gerou um processo de execução de alimentos de aproximadamente R$ 129 mil, referente ao período em que Militão teria deixado de pagar as despesas. Esse processo ainda aguarda citação.

O caso agora retorna à primeira instância para análise do pedido principal, mas, por enquanto, vale a decisão liminar de R$ 68 mil. A defesa de Eder Militão não se manifestou. Já a equipe de Karoline afirmou que não pode comentar o caso por estar sob segredo de Justiça.

