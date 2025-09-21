Filha de Tom Jobim se casa secretamente com cantor português

© Reprodução

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Maria Luiza Jobim, filha do cantor Tom Jobim (1927-1994), se casou em uma cerimônia intimista na última quarta-feira (17) com o cantor António Zambujo, um dos nomes mais populares da música de Portugal.

Os dois passaram a ter um relacionamento no fim de 2024, após António terminar um outro relacionamento. Ambos têm uma vida discreta e tinham poucas fotos juntos, focando apenas na vida profissional.

Em outubro, por exemplo, eles farão uma apresentação gratuita. O casamento foi apenas para convidados e poucos familiares, cerca de 20 pessoas. Todos os familiares que moravam no Brasil foram para Lisboa, capital de Portugal.

António e Maria Luiza postaram uma foto em sua rede sociais para celebrar o casamento. "Acabei de casar", afirmou o casal, em postagem conjunta.

Filha do maestro Tom Jobim e de Ana Jobim, Maria Luiza Jobim tem 38 anos e tem carreira profissional como cantora desde 1994, quando tinha apenas sete anos, ao lado do pai, do álbum Antônio Brasileiro.

Ela apareceu nas canções "Samba de Maria Luiz"a e "Forever Green". No ano seguinte, o disco ganhou o Grammy de melhor performance de jazz latino.

A artista estudou, por alguns anos, Arquitetura e Letras. Em 2006, gravou, junto ao sobrinho Daniel Jobim, o tema de abertura da novela "Páginas da Vida", da Globo, que ficou marcado até os dias de hoje.

