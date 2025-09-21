Virginia Fonseca é coroada oficialmente como nova rainha da Grande Rio

© Reprodução / YouTube / G.R.E.S. Acadêmicos do Grande Rio

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Virginia Fonseca foi coroada oficialmente neste sábado (20) como a nova rainha de bateria da Grande Rio, escola de samba de Duque de Caxias, na Grande Rio de Janeiro. Ela fará sua estreia no carnaval em 2026.

Para a ocasião, Virginia usou um look de top e sainha de franjas verdes e vermelhas, cores da agremiação. Ela tem postado sobre o caso em sua página no Instagram, que conta com 52,5 milhões de seguidores.

O look tem mais de 15 mil cristais feitos à mão pelo stylist Rodolpho Rodrigo. No samba, Virginia teve aulas nas últimas semanas e espera estar 100% nos desfiles em 2026.

A faixa e a coroa foram passados pela Paolla Oliveira, que ocupou o posto nos últimos cinco desfiles, em uma cerimônia tradicional nas escolas de samba.

Um fato chamou a atenção para quem estava na sede da escola: a quantidade de propagandas da marca de maquiagens WePink, que é de Virginia Fonseca.

