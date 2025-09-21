Cardi B exibe barriga de grávida com macacão transparente

© Getty Images

Dias depois de anunciar que está grávida pela quarta vez, Cardi B exibiu a barriguinha nas ruas de Nova York.

A rapper, de 32 anos, mostrou a barriga de grávida pela primeira vez usando um macacão justo e transparente durante um passeio pela cidade.

De acordo com a revista People, Cardi B foi vista chegando ao Highlight Room, em Nova York, no dia 18 de setembro. Nas imagens divulgadas pela imprensa internacional e que já circulam nas redes sociais, ela aparece com o macacão preto rendado, que deixava a barriga à mostra. O look também incluía um sutiã de pérolas e correntes de pérolas na cintura.

Esse visual ousado, que chamou bastante atenção, foi a escolha de Cardi B para participar como convidada do The Ebro Show, da Apple Music Radio, onde “apresentou algumas músicas inéditas pela primeira vez em Nova York para comemorar o lançamento do seu álbum”, conforme foi divulgado no Instagram.

A quarta gravidez de Cardi B que pegou todos de surpresa

Cardi B surpreendeu os fãs ao anunciar a quarta gravidez, especialmente porque o bebê é fruto do relacionamento com o jogador de futebol americano Stefon Diggs — romance que só foi assumido publicamente há cerca de quatro meses.

A rapper já é mãe de três filhos do casamento anterior com o também rapper Offset. A filha mais nova, Blossom, nasceu em 7 de setembro do ano passado. O ex-casal também tem Wave, de três anos, e Kulture Kiari Cephus, a mais velha, atualmente com sete anos.

Offset e Cardi B se casaram em 2017. Em 2020, passaram por uma crise e quase se divorciaram, mas decidiram dar mais uma chance ao relacionamento. Depois de altos e baixos, os dois acabaram se separando definitivamente em julho de 2024.

