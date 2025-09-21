Elvis Presley 'quase' flagrou Priscilla na cama com Robert Kardashian

© Getty Images

Priscilla Presley falou abertamente sobre seu relacionamento com o falecido advogado Robert Kardashian em seu segundo livro, Softly, As I Leave You: Life After Elvis.

Priscilla e Robert viveram um romance em 1975, dois anos depois de a atriz se separar de Elvis Presley. Certa noite, após um show, Elvis ligou para Priscilla de madrugada sem saber que ela estava com o advogado — e nunca chegou a descobrir.

"Não passou pela cabeça do Elvis que eu pudesse estar dormindo. Certamente nunca lhe ocorreu que eu pudesse estar com outro homem", escreveu Priscilla. "Apesar do nosso divórcio, ele não conseguia entender que eu estivesse com outra pessoa", acrescentou.

"Ele teria ficado furioso se soubesse que o Robert estava no meu quarto", contou. "O Elvis sempre tinha uma arma carregada, às vezes mais de uma", revelou ainda, explicando suas preocupações na época.

Robert Kardashian também nunca soube dessa ligação de Elvis naquela madrugada — assim como Elvis jamais descobriu sobre o relacionamento de Priscilla com o advogado.

"Felizmente, Robert dormia profundamente, então saltei da cama e atendi o telefone antes que ele acordasse. Andei na ponta dos pés pelo corredor até o quarto de hóspedes e fechei a porta."

O namoro de Priscilla e Robert durou cerca de um ano. "Robert era um homem doce, e eu gostava dele", disse, ressaltando que os dois tinham objetivos diferentes. "Ele queria se casar, mas eu sabia que não daria certo. Eu não estava pronta para me casar de novo."

Ainda assim, a amizade permaneceu, e Priscilla chegou a conversar com Robert antes de sua morte, em 2003, quando ele estava internado. O encontro foi organizado pela filha dele, Kim Kardashian. "Ele era o homem mais gentil do mundo, e lembro dele com muito carinho."

Vale lembrar que Robert se casou com Kris Jenner em 1978, com quem teve quatro filhos: Kim, hoje com 44 anos; Kourtney, de 46; Khloé, de 41; e Robert Jr., de 38. O casal se separou em 1991.

Já Priscilla e Elvis Presley foram casados entre 1967 e 1973. Eles tiveram uma filha, Lisa Marie Presley, nascida em 1968 e falecida em 2023. Elvis morreu em 1977.

Priscilla Presley também é mãe de Navarone Garibaldi, de 38 anos, fruto de sua relação com Marco Garibaldi Garcia.

