Príncipe Harry dá a entender que planeja voltar para o Reino Unido

Se antes havia indícios de que o príncipe Harry e Meghan Markle não tinham intenção de retornar ao Reino Unido, agora surge uma nova versão que coloca essa possibilidade em pauta.

De acordo com a imprensa internacional, o duque de Sussex deu a entender que pensa na possibilidade de um dia voltar ao seu país natal com a esposa, Meghan Markle. O comentário teria acontecido durante uma conversa com a cantora Joss Stone, nos bastidores da 20ª edição do WellChild Awards, em Londres, na semana passada.

Em entrevista à revista Hello!, Joss Stone contou que apresentou a filha Nalima ao príncipe Harry. “Foi muito bom vê-lo depois de todos esses anos. O Harry foi muito gentil com a Nalima — mesmo com ela tentando dormir durante todo o evento. Com certeza vou contar a ela que, quando tinha dois meses, um príncipe a mimou e disse que ela era linda”, relatou.

Segundo a cantora, Harry fez piada sobre o fato de ela ter quatro filhos, dizendo que eram “dois a mais” — embora talvez não fosse apenas uma brincadeira. “Ele também perguntou como estávamos nos adaptando e demonstrou real interesse em saber se estávamos pensando em voltar para casa. Ele é muito simpático. Talvez o Harry também volte. Seria ótimo”, disse Joss Stone.

Ela explicou que falou com o príncipe sobre sua própria mudança de volta ao Reino Unido e acrescentou: “Ele elogiou as escolas daqui, falou o quanto são maravilhosas e como a comunidade é importante para as crianças. Foi bom compartilhar isso com ele, porque é exatamente por isso que pensamos em voltar — para que as crianças cresçam cercadas pela família, amigos e, principalmente, em um ambiente seguro.”

Essas novas informações chegam cerca de dois meses após a imprensa internacional ter noticiado que Harry e Meghan não planejavam deixar a Califórnia, onde vivem desde 2020, após terem deixado de ser membros seniores da família real britânica.

O fato é que tem havido uma reaproximação do príncipe Harry com a família, especialmente com o pai.

No dia 10 de setembro, o duque de Sussex se encontrou com o rei Charles III na Clarence House, onde tomaram chá a portas fechadas. Foi a primeira vez que estiveram juntos pessoalmente desde fevereiro de 2024.

Dias depois, questionado por um repórter sobre o estado de saúde do monarca, Harry respondeu: “Sim, ele está ótimo, obrigado.”

