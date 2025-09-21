Paolla e Virginia quebram o silêncio sobre rumores de inimizade

Na noite deste sábado (20/9), a influenciadora Virginia Fonseca encontrou Paolla Oliveira nos bastidores da quadra da Grande Rio, pouco antes de receber a faixa de rainha de bateria da escola de samba. O evento, transmitido ao vivo no YouTube, marcou a coroação de Virginia no posto que foi ocupado por Paolla pela última vez em 2024.
Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, Paolla ressaltou que não vê a passagem da faixa como uma substituição. “A história se renova, se modifica, mas continua. Cada mulher cria o seu próprio momento e a sua própria história”, afirmou a atriz, que tem uma longa relação com a Grande Rio.
Virginia revelou que não tinha conversado com Paolla antes da festa por conta da correria. “Já seguia a Paolla desde o Carnaval em que ela estava com a onça. Foi incrível, maravilhosa, arrasou! Fiquei apaixonada e acompanhei”, disse.
A influenciadora comentou ainda que parte do público esperava um clima tenso entre as duas. “O povo achou que ia ter treta”, brincou. Questionada sobre conselhos para a nova rainha, Paolla falou sobre viver o Carnaval intensamente. “É sobre sentir a energia, cada um faz do seu jeito, aprimora, dança como consegue. É uma experiência única”, destacou.
Virginia encerrou a entrevista elogiando Paolla. “Eu sei do amor dela pela escola e imagino que não deve ser fácil não estar como rainha ano que vem, mas acredito que é por um motivo que só diz respeito a ela.”
Leia Também: Virginia Fonseca é coroada oficialmente como nova rainha da Grande Rio