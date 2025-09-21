Lucas diz que Carlinhos dormiu com outro pensando nele: "Inesquecível"

© Reprodução / Redes Sociais

Lucas Guimarães surpreendeu os seguidores no último sábado (20) ao compartilhar, nos stories, uma troca de mensagens íntimas com Carlinhos Maia. Nas conversas, o humorista desabafou sobre a saudade que sente do ex-marido, mesmo estando em um novo relacionamento. O apresentador do SBT aproveitou o momento para mandar um recado direto ao atual affair do influenciador.

“Preto, tô com tanta saudade, saudade só Deus sabe. Hoje eu estava abraçado com ele, mexendo no cabelo dele, e eu adormeci achando que era você. Foi uma sensação tão estranha. É triste ao mesmo tempo. Não consigo dormir com outra pessoa”, escreveu Carlinhos, revelando a falta que sente de Lucas. Em resposta, o apresentador deixou uma provocação: “Só avisando pro boy aí que meu ex dormiu pensando em mim. Sou inesquecível mesmo”.

A publicação rapidamente repercutiu nas redes sociais e gerou comentários entre os fãs do ex-casal.

Antes disso, Lucas já havia feito um desabafo emocionado sobre sua viagem à Grécia, que descreveu como um divisor de águas. “A viagem foi necessária para minha liberdade e independência. Me trouxe maturidade e segurança que talvez faltavam em mim. Foi uma viagem em que me descobri”, declarou, emocionado.

Enquanto isso, Carlinhos Maia segue aproveitando os dias ao lado do novo parceiro. Ele foi visto com João Also na Praia dos Marceneiros, em Alagoas, e chegou a um restaurante da capital acompanhado do rapaz, sem se importar com os registros de fãs.

Carlinhos negou que o relacionamento com Lucas tenha terminado em clima de rompimento definitivo e acusou o ex de estar com ciúmes. Em seguida, compartilhou uma mensagem atribuída a Lucas, com ataques pessoais e até uma ameaça, dizendo que o novo namorado “não vai aguentar a pressão”.

