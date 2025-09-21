Modelo e apresentador JP Mantovani morre em acidente de moto aos 46 anos

© Reprodução / Redes Sociais

O modelo, apresentador e comunicador JP Mantovani morreu na madrugada deste domingo (21), aos 46 anos, após um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Segundo informações divulgadas pela Quem, o caso ocorreu na região de Cidade Jardim, área nobre da zona oeste da capital.

De acordo com a 1ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Mantovani pilotava uma moto Harley Davidson quando teria perdido o equilíbrio e caído na via. Com o impacto, ele foi arremessado alguns metros à frente e acabou atropelado por um caminhão de limpeza urbana que passava pelo local.

As informações iniciais apontam que, após o atropelamento, o motorista do caminhão teria deixado a cena do acidente. A polícia investiga as circunstâncias da ocorrência e deve analisar imagens de câmeras de segurança da região para esclarecer o caso.

JP Mantovani ficou conhecido nacionalmente ao participar do reality A Fazenda. Foi durante o programa que ele conheceu a cantora Li Martins, ex-integrante do grupo Rouge. O casal começou a namorar em novembro de 2015 e, dois anos depois, teve a filha Antonella.

Após um breve período de separação, JP e Li reataram o relacionamento e estavam juntos até hoje. Nas redes sociais, amigos e fãs do apresentador lamentaram a morte e prestaram homenagens.

Mantovani também atuava como empresário e comunicador, além de seguir na carreira de modelo. A morte precoce aos 46 anos pegou familiares, amigos e admiradores de surpresa.

