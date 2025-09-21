Zac Efron e Nina Dobrev passeiam de barco na Itália e fãs apontam novo romance

© Reprodução

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um passeio no mar da Itália foi suficiente para colocar Zac Efron, 37, e Nina Dobrev, 36, no centro de novas especulações. Os dois foram fotografados a bordo de um iate na última quinta-feira (18), em clima descontraído com amigos, e o encontro rapidamente despertou rumores de um possível romance.

A atriz, conhecida pelo papel de Elena Gilbert em "The Vampire Diaries", está solteira desde o fim de seu noivado com o campeão olímpico de snowboard Shaun White, com quem viveu um relacionamento entre 2019 e 2024.

Antes disso, Nina namorou o colega de elenco Ian Somerhalder entre 2010 e 2013, em um dos casais mais comentados da TV na época.

Já Zac Efron, que marcou uma geração como protagonista de High School Musical, também tem um histórico de relacionamentos bastante acompanhado pelo público. Seu namoro mais recente foi com a modelo australiana Vanessa Valladares, entre 2020 e 2021. O ator também viveu um romance de longa data com Vanessa Hudgens, colega de elenco nos musicais da Disney, de 2005 a 2010.