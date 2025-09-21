Ex-Rouge Lí Martins homenageia marido JP Mantovani: 'Anjo das nossas vidas'

© Reprodução / Redes Sociais

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na manhã deste domingo (21), a cantora Lí Martins, ex-integrante do grupo Rouge, usou as redes sociais para se despedir de seu marido, o modelo e ex-participante de "A Fazenda" JP Mantovani, de 46 anos, que morreu em um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

A notícia comoveu fãs e amigos do casal, que acompanharam de perto a história de amor construída ao longo de quase uma década.

Em um texto emocionado, Lí pediu respeito ao momento de dor. "Nós somos uma família. Em respeito à nossa história, nossa filha, familiares e amigos, gostaria de pedir um momento de paz e silêncio para assimilar esse sofrimento, para que Deus acalme nossos corações", escreveu.

A cantora prosseguiu relatando o tamanho da perda. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo. Agradecemos o carinho e as orações de todos, mas precisamos agora de paz. Esse é um pedido nosso. Gratidão! Foram 46 anos vividos intensamente. Te amamos para sempre!", declarou.

COMO SE CONHECERAM

A relação entre os dois começou em 2015, quando se conheceram durante a oitava edição do reality "A Fazenda". Mantovani entrou no programa solteiro, enquanto Lí ainda era casada com Matheus Herriez, do grupo Bro'z. O romance surgiu dentro do confinamento, e pouco depois a assessoria da cantora confirmou que ela já estava separada.

Com o fim do programa, eles assumiram o namoro e, em 2017, receberam a filha Antonella. No último mês de junho, o casal oficializou a união em uma cerimônia na fazenda Santa Maria, no interior de São Paulo, celebrada com amigos próximos e familiares.

Nas redes sociais, a despedida de Lí mobilizou uma onda de apoio. Famosos deixaram mensagens de carinho, lembrando da trajetória de JP e oferecendo força à cantora e à filha do casal.