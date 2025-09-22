'Ressentimento', diz Leandro Karnal sobre críticas por ter feito propaganda para banco

© Reprodução / Facebook / Leandro Karnal

(FOLHAPRESS) - Leandro Karnal usou as redes sociais para comentar as críticas que recebeu por ter estrelado uma propaganda para o banco Bradesco. O historiador, escritor e apresentador compartilhou uma reflexão na última sexta-feira (19), onde classificou parte das reações como fruto de "ressentimento".

Em sua publicação, Karnal citou a colunista da Folha de S.Paulo Tati Bernardi, que escreveu um texto questionando se ele deveria ou não se associar a uma instituição financeira. "Tati Bernardi é uma escritora talentosa. Entrevistou-me em um programa Roda Viva e tenho prazer em ler seus textos. Ontem, ela escreveu na Folha: 'Karnal pode fazer campanha para banco?'. A resposta foi interessante: ela diz que muita gente tem problema com o sucesso", destacou.

O historiador aproveitou para aprofundar a reflexão e fez uma analogia com críticas que costuma receber. Segundo ele, alguns ataques vêm de pessoas que jamais seriam convidadas para situações semelhantes. "Uma professora de humanas me disse que nunca faria propaganda para um banco. Eu perguntei se ela já tinha sido convidada. Ela disse que não. Então questionei se havia alguma chance de ser convidada um dia. A resposta também foi não. Concluí: relaxe, não é um problema que você precise se preocupar", ironizou.

Karnal ainda ressaltou que a autocrítica feita por Tati Bernardi em seu próprio texto mostra maturidade. "Ela diz ter horror a quem tem iate e, ao mesmo tempo, preferia ter um iate. É uma contradição honesta. Tati entendeu mais o desafio socrático do autoconhecimento do que minha colega", escreveu.

A frase mais comentada da publicação foi a conclusão de Karnal: "Ressentimento é o chorume da alma".

Nos comentários, os seguidores dividiram opiniões. "Fiquei surpreendida com a propaganda. E não é inveja, é régua para medir comportamento!", disse Gizelli Grazziotti. Já Paulo Tadeu Ferrer ironizou: "E tigrinho, rola professor?", em referência às casas de apostas. Karnal respondeu: "Não gosto da ideia, mas... nunca me convidaram".