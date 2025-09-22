Notícias ao Minuto
'Me tiraram do nada', diz Dudu Camargo sobre demissão do SBT em A Fazenda 17

Durante participação em A Fazenda 17, Dudu Camargo revelou detalhes inéditos sobre sua saída do SBT, em 2023. O ex-âncora do Primeiro Impacto disse que foi afastado sem explicações e teve o contrato rescindido após meses sendo tratado como se estivesse de férias

© AgNews / Deividi Correa

Folhapress
22/09/2025 10:00 ‧ há 4 horas por Folhapress

Fama

A Fazenda 17

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Dudu Camargo falou pela primeira vez sobre o SBT durante a sua participação em A Fazenda 17, da Record. Neste domingo (21), Dudu diz como ocorreu a sua saída da emissora da família Abravanel, em 2023.

 

Sua saída após um período de três meses afastado para cumprir férias. Dudu Camargo diz que foi obrigado a se ausentar do vídeo, sem maiores explicações, pelo comando da empresa.

"O Silvio Santos passou a ligar menos. Depois, em janeiro, a Daniela Beyruti passou a mandar de verdade. Achei até benéfico, que iria ajudar. De repente, em uma sexta, disseram: 'não precisa vir'. Estava de férias. Me tiraram do nada", explicou.

Dudu continuou e detalhou que perguntou quando voltaria ao ar. "Depois de um mês, perguntei: 'Quando eu volto?'. E me falaram que estava de férias. Até que um dia, rescindiram o contrato e eu saí", explicou.

Além de jornalista, Dudu Camargo é radialista, ator e modelo. Ele ficou conhecido por ser âncora do telejornal Primeiro Impacto, no SBT, por sete anos. Foi demitido da emissora em 2023, após uma série de polêmicas.

Em 2024, tentou uma carreira na política como candidato a vereador em São Paulo, mas não foi eleito. Antes de entrar no reality comandado por Adriane Galisteu, era apresentador da TV Meio, sediada em Teresina, capital do Piauí.

