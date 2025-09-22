Filho de Gugu volta a morar no Brasil e tentará carreira na TV

© Reprodução

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Filho do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), João Augusto Liberato voltou a morar no Brasil após grande período nos Estados Unidos. O jovem pretende começar a ter uma carreira na televisão brasileira.

Foi o que ele mesmo disse ao Domingo Espetacular, da Record, deste domingo (21). Ele foi entrevistado por Carolina Ferraz e o herdeiro do apresentador disse que pretende conquistar o seu próprio dinheiro, e não viver de herança.

"Eu quero construir o meu próprio legado, meu próprio dinheiro, ter a minha própria carreira. Mas eu tenho esse desejo de fazer as coisas vindo de mim", disse.

"Hoje, eu sou uma pessoa responsável, amorosa e humilde. Eu acho que eu consegui manter os ensinamentos dele aqui no meu coração", concluiu.

No entanto, João Liberato disse que não tem pressa para conquistar o que deseja. Neste momento, ele pretende manter a rotina de estudos e vai tentar algo com calma.

"Eu acho que meu pai sabia que eu gostava de estar na frente das câmeras. Meu pai ficará orgulhoso da pessoa que estou me tornando", completa.