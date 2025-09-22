Record proíbe participantes de falar sobre outras emissoras

© Reprodução

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A produção do reality show A Fazenda 17, da Record, proibiu os participantes do programa de falarem sobre suas experiências em outras emissoras. A ordem aconteceu na noite deste domingo (21).

O recado foi dado através de uma voz da produção, que entrou por volta das 21h. "Atenção! É proibido falar de outras emissoras", disse a pessoa, que não se identificou. Os participantes se entreolharam e não entenderam a ordem.

O fato ocorre após Dudu Camargo detalhar como foi seu trabalho no SBT, local onde trabalho até 2023. Dudu disse que foi obrigado a se ausentar do vídeo, sem maiores explicações, pelo comando da empresa.

"O Silvio Santos passou a ligar menos. Depois, em janeiro, a Daniela Beyruti passou a mandar de verdade. Achei até benéfico, que iria ajudar. De repente, em uma sexta, disseram: 'não precisa vir'. Estava de férias. Me tiraram do nada", explicou.

Dudu continuou e detalhou que perguntou quando voltaria ao ar. "Depois de um mês, perguntei: 'Quando eu volto?'. E me falaram que estava de férias. Até que um dia, rescindiram o contrato e eu saí", explicou.

Além de jornalista, Dudu Camargo é radialista, ator e modelo. Ele ficou conhecido por ser âncora do telejornal Primeiro Impacto, no SBT, por sete anos. Foi demitido da emissora em 2023, após uma série de polêmicas.

Em 2024, tentou uma carreira na política como candidato a vereador em São Paulo, mas não foi eleito. Antes de entrar no reality comandado por Adriane Galisteu, era apresentador da TV Meio, sediada em Teresina, capital do Piauí.