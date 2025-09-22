Mães de Virgínia Fonseca e Vini Jr. aparecem juntas e agitam a web

© Reprodução- Instagram

A coroação de Virgínia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio movimentou o fim de semana, mas não foi o único episódio que colocou o nome da influenciadora em evidência. Poucas horas depois, a mãe dela, Margareth Serrão, chamou atenção nas redes sociais ao posar ao lado de Fernanda Cristina, mãe do jogador Vini Jr.

Na legenda da foto, publicada no domingo (21), Margareth destacou a nova amizade e brincou com a situação ao segurar um copo de cerveja. O registro rapidamente viralizou e animou os internautas, que reagiram com bom humor. “As sogras já estão amigas”, comentou uma seguidora. Outros usuários apontaram que o clique pode ter sido uma resposta indireta ao encontro recente entre Leonardo, sogro de Virgínia até pouco tempo atrás, e a cantora Ana Castela, apontada como novo affair do sertanejo Zé Felipe.

No mesmo dia, Virgínia também foi questionada sobre os rumores de romance com o craque do Real Madrid. Durante a festa da escola de samba, a influenciadora não confirmou a relação, mas fez questão de elogiar o jogador. “O Vini é maravilhoso, quem conhece sabe que ele é uma pessoa incrível”, declarou.

Apesar de não assumir publicamente um namoro, a proximidade com o atleta, as visitas frequentes à Espanha e agora o encontro das duas mães aumentaram ainda mais as especulações em torno do possível casal. Nas redes, os fãs já tratam a relação como certa e aguardam apenas uma oficialização.