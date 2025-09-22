Corpo de Rainha da Cavalgada é achado em casa em construção no Ceará

© Reprodução- Redes Sociais

A modelo Gabrielly Moreira, de 16 anos, foi encontrada morta na madrugada de sexta-feira (19) em Pedra Branca, no interior do Ceará. O corpo da jovem estava dentro de uma casa em construção, quase dois meses depois de ela ter sido vista pela última vez.

De acordo com a família, Gabrielly havia saído na noite anterior com três amigos, uma jovem de 18 anos e dois adolescentes para um bar da cidade. Na madrugada, os pais foram acordados pelo grupo, que relatou que a adolescente teria passado mal e morrido. A causa oficial da morte ainda não foi determinada e será esclarecida por meio de laudos da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

O padrasto da jovem, Hércules Sales, relatou à polícia que a casa onde o corpo foi encontrado tinha a entrada improvisadamente bloqueada por pallets, que pareciam ter sido derrubados. Ele também disse ter observado escoriações no rosto e nas mãos da adolescente, além de hematomas e um afundamento na cabeça.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Guarda Municipal e a Pefoce estiveram no local, e que a Polícia Civil conduz as investigações.

A família aponta contradições nos relatos do grupo que estava com Gabrielly. Segundo os pais, a jovem não tinha histórico de doenças, mas a amiga de 18 anos teria apresentado diferentes versões sobre o ocorrido: em uma delas, afirmou que Gabrielly discutiu com um dos rapazes antes de desmaiar; em outra, disse que a adolescente tropeçou e caiu.

Gabrielly era bastante conhecida na cidade por sua participação em festas tradicionais. Ela já havia sido coroada Rainha da Cavalgada de Pedra Branca e, em outra edição, eleita Princesa do evento. A Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Elza Gomes Martins, onde a jovem estudava, e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos do município publicaram notas de pesar nas redes sociais.

