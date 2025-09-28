Nem gay, hétero ou bi: Famosos que se assumiram pansexuais

© <p>TV Globo/ Fábio Rocha</p>

O conhecimento sobre o que é pansexualidade só começou a crescer entre o público em geral nos últimos anos. A GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) é uma organização não-governamental americana cujo foco é o monitoramento da maneira como a mídia retrata as pessoas LGBTQ+ e define pansexualidade como "sentir-se atraído por todas as identidades de gênero ou atraído por pessoas independentemente do gênero", inclusive pessoas trans. É diferente da bissexualidade, que é descrita como ter atração por mais de um gênero.

Muitas celebridades abraçaram publicamente a pansexualidade, seja explicitamente ou por meio de suas ações, celebrando-a com orgulho.

Clique na galeria para conhecer os famosos que se assumiram pansexuais.

