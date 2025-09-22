Notícias ao Minuto
Tom Holland ferido em gravação de 'Homem Aranha': Atores que arriscam a própria vida em cenas de ação

Tom Holland sofreu uma concussão durante as filmagens de Homem-Aranha: Um Novo Dia e segue em observação no hospital. A produção foi suspensa após o acidente, que também deixou uma dublê ferida, e ainda não tem previsão de retomada

22/09/2025 08:10 ‧ há 6 horas por Notícias Ao Minuto

Fama

Celebridades

Tom Holland sofreu uma concussão leve durante as filmagens de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em 19 de setembro, de acordo com o The Hollywood Reporter. O acidente aconteceu no Leavesden Studios, em Watford, a cerca de 32 km de Londres. Holland foi levado ao hospital e deve tirar vários dias de folga das filmagens para se recuperar. Seu pai, Dominic Holland, disse posteriormente à imprensa que seu filho ficaria afastado do set "por um tempo". O filme, com estreia prevista para 31 de julho de 2026, é o quarto da franquia Homem-Aranha com Holland.

 

Os famosos de Hollywood geram grandes receitas quando emprestam seus nomes a um filme ou série de TV. A fama e a reputação que carregam os tornam altamente valiosos. Por isso, não é de admirar que vários astros e estrelas tenham feito seguros das suas partes do corpo mais preciosas por milhões! No entanto, existem outros atores que insistem em fazer suas próprias cenas de ação e acrobacias, independentemente dos riscos de lesão. Eles levam seu ofício tão a sério que estão dispostos a colocar seus corpos no limite em nome da autenticidade das cenas perigosas. 

Dublê, para quê! Do domínio das artes marciais de Michelle Yeoh ao heroísmo em ação de Tom Cruise, clique na galeria para ver os atores que fazem tudo sozinhos, arriscando a própria vida.

