Samuel Rosa anuncia nascimento da quarta filha

Samuel Rosa celebrou o nascimento de sua filha Dora com uma mensagem emocionada nas redes sociais. O músico destacou a coincidência da data com os protestos contra a PEC da Blindagem e recebeu carinho de amigos e artistas, como Anitta e Paulo Miklos

Folhapress
22/09/2025 09:00 ‧ há 5 horas por Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Samuel Rosa, 59, anunciou o nascimento de Dora, sua 4ª filha. Ele fez um post no Instagram dedicado à filha. "Pela quarta vez, vivenciei das coisas mais belas da vida", escreveu o músico.

 

Samuel ressaltou que Dora nasceu no dia dos protestos contra a PEC da Blindagem. "Você sabiamente escolheu um dos dias mais bonitos da história recente do seu país. Por pouco não dá tempo pra gente participar dessa festa de lucidez e cidadania", disse no post.

"Que a vida te traga muitas e muitas coisas belas, assim como trouxe você pra mim, pra sua mãe linda e pros seus irmãos, que ainda não te conhecem mas já te amam. E logo, logo você saberá que é só de amor que gente precisa. Te amo", disse Samuel Rosa.

 
 
 
 
 
Amigos comemoraram a notícia. "Parabéns, querido", escreveu Anitta nos comentários. Paulo Miklos também comentou: "Ah seus lindos!! Parabéns pra os pais e bem vinda Dora!!! Todo amor desse mundo".

