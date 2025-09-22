Morre filha de 16 anos da modelo Schynaider Moura

© Reprodução- Instagram

(FOLHAPRESS) - Anne Marie, 16, filha mais velha da modelo Schynaider Moura, 37, morreu após ter uma parada cardíaca. A notícia foi confirmada pelo tio da jovem, Alvaro Garnero. "Annie agora é estrela que guia e protege a nossa família", publicou.

Há cerca de três anos, ela havia passado por um transplante de coração devido a uma cardiomiopatia dilatada, doença que aumenta o tamanho do músculo do coração. Em 2023, pelas redes sociais, Schynaider chegou a registrar os momentos que passou ao lado da menina e alertou sobre a importância da doação de órgãos.

"Dia de celebrar e comemorar um ano de sucesso do transplante cardíaco que deu a ela mais uma oportunidade de viver uma vida saudável. O dia que recebeu seu novo coração, depois de um tempo na fila de espera e muitos dias cheio de altos e baixos, de incertezas, angústia e de muito medo", escreveu ela na legenda de um vídeo.

Anne é filha dela com o empresário Mário Bernardo Garnero. A modelo também é mãe de Elle Marie e Gioe Marie.

O velório e o sepultamento devem acontecer nesta terça (23), em São Paulo.