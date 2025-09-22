Notícias ao Minuto
Procurar

Filha de Hulk Hogan é excluída de testamento milionário e mora em hotel

Brooke Hogan, filha de Hulk Hogan, vive temporariamente em um hotel após escolha própria de ser excluída do testamento do pai; o filho Nick Hogan será o único a receber a herança

Filha de Hulk Hogan é excluída de testamento milionário e mora em hotel

© Getty Images

Folhapress
22/09/2025 21:36 ‧ há 53 minutos por Folhapress

Fama

Herança

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Brooke Olesky, filha do ex-lutador Hulk Hogan, foi excluída do testamento do pai e não receberá parte da herança de US$ 5 milhões.

 

Ela diz que já sabia que não receberia nada. "A decisão dele não me surpreende. Foi o que eu pedi, e eu não me arrependo. O meu pai sabia que eu trabalho muito e vivo sem o dinheiro dele há muito tempo", disse o TMZ.

A família de Brooke se mudou para um hotel. Em entrevista ao site Us Weekly, o marido dela, o jogador de hóquei Steven Olesky, afirmou: "Com os meus 14 anos de hóquei profissional e as viagens dela, isso não é novidade para nós. Tem um lindo restaurante que frequentamos, e eu e os gêmeos temos uma rotina". Brooke, por sua vez, está investindo na carreira de cantora.

O filho de Hulk, Nick Hogan, será o único a receber a herança. Segundo Nick, o testamento foi escrito em 2016 e foi alterado em 2017, 2021, 2022 e 2023.

Brooke Hogan estava afastada do pai. Ela pediu para ser removida do testamento em 2023, e ao TMZ explicou a decisão: "Eu conheço a minha família, e sei a forma como alguns membros da minha família vão atrás de dinheiro. Eles brigam por dinheiro e se voltam uns contra os outros. Eu pensei: quando o meu pai morrer, isso tudo vai ser uma m*rda. Não quero fazer parte disso".

Morre filha de 16 anos da modelo Schynaider Moura

Morre filha de 16 anos da modelo Schynaider Moura

Aos 16 anos, Anne Marie, filha da modelo Schynaider Moura, morreu após parada cardíaca. A jovem havia passado por um transplante de coração três anos atrás, devido a uma cardiomiopatia dilatada. O velório e o sepultamento ocorrem nesta terça (23), em São Paulo

Folhapress | 10:35 - 22/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você