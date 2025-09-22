Talk show de Jimmy Kimmel vai voltar ao ar na noite desta terça-feira

© Lucas Jackson/REUTERS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O talk show de Jimmy Kimmel, o Jimmy Kimmel Live!, da emissora ABC, voltará ao ar na noite desta terça-feira (23), afirmou a emissora e a Disney em um comunicado, nesta segunda.

"Na quarta-feira passada, tomamos a decisão de suspender a produção do programa para evitar agravar ainda mais a situação tensa em um momento tão delicado para o nosso país. É uma decisão que tomamos porque sentimos que alguns dos comentários foram inoportunos e, portanto, insensíveis", diz a nota. "Passamos os últimos dias conversando com Jimmy e, após essas conversas, tomamos a decisão de retornar o programa na terça-feira."

Kimmel teve a sua atração suspensa na semana passada após realizar comentários, durante uma transmissão do Jimmy Kimmel Live!, da ABC, sobre a morte do influenciador conservador Charlie Kirk, que foi alvejado em 10 de setembro.

"A turma do Maga [movimento Make America Great Again] está desesperada para caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e fazendo de tudo para tirar proveito político disso", disse Jimmy Kimmel na semana em que seu programa foi suspenso.

O anúncio da suspensão foi feita pela empresa Nexstar, dona de afiliadas da ABC, que condenou os comentários de Kimmel. Quem também se incomodou com os comentários foi Brendar Carr, presidente da Comissão Federal de Comunicações -responsável por regulamentar as comunicações e a mídia dos EUA.

É a esta agência federal que cabe a aprovação de uma grande fusão em andamento entre a Nexstar e a empresa Tegna, que, uma vez aprovada, traria à primeira o alcance televisivo a 90% dos domicílios americanos.