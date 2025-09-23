Astros como Meryl Streep assinam carta contra suspensão de Jimmy Kimmel

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 400 estrelas de Hollywood assinaram uma carta que condena a suspensão do programa de TV americano Jimmy Kimmel Live!, pela Disney, após pressão do governo de Donald Trump. O texto foi redigido e publicado pela União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) antes do anúncio, na tarde desta segunda (22), de que o programa volta ao ar na terça (23).

O programa de Kimmel, um dos mais populares dos Estados Unidos, foi suspenso após o apresentador ter feito comentários sobre o assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk. "A turma do Maga [movimento Make America Great Again] está desesperada para caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e fazendo de tudo para tirar proveito político disso", disse ele, no programa que foi ao ar no dia 15.

A carta foi divulgada cinco dias depois da suspensão anunciada pela Disney -que é dona da ABC, canal que transmite o programa. "Na semana passada, Jimmy Kimmel foi retirado do ar depois que o governo ameaçou uma empresa privada com retaliação, marcando um momento sombrio para a liberdade de expressão em nossa nação", diz o texto.

"Na tentativa de silenciar seus críticos, nosso governo recorreu a ameaças à subsistência de jornalistas, apresentadores de talk shows, artistas, criativos e profissionais do entretenimento em geral. Isso vai contra os valores sobre os quais nossa nação foi construída e que nossa Constituição garante."

Os signatários da carta incluem Meryl Streep, Jennifer Aniston, Tom Hanks, Robert De Niro, Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Natalie Portman, Jane Fonda, Selena Gomez, Olivia Rodrigo, Maya Rudolph, Martin Short, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Ben Stiller, Jamie Lee Curtis, Maggie Gyllenhaal, Michael Keaton e Diego Luna.

A carta afirma que pressionar artistas, jornalistas e outros com retaliação pelo que dizem "atinge o cerne do que significa viver num país livre". Também faz um chamado aos cidadãos americanos, para que eles defendam o direito à livre expressão.

Nesta segunda-feira (22), a Disney afirmou em comunicado que o talk show de Jimmy Kimmel, o Jimmy Kimmel Live!, da emissora ABC, voltará ao ar na noite de terça-feira (23).

"Na quarta-feira passada, tomamos a decisão de suspender a produção do programa para evitar agravar ainda mais a situação tensa em um momento tão delicado para o nosso país. É uma decisão que tomamos porque sentimos que alguns dos comentários foram inoportunos e, portanto, insensíveis", diz a nota. "Passamos os últimos dias conversando com Jimmy e, após essas conversas, tomamos a decisão de retornar o programa na terça-feira."