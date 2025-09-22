Bon Jovi fala sobre experiência como avô pela primeira vez

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jon Bon Jovi comentou como foi assumir o papel de avô com a chegada de sua primeira neta. O cantor revelou em entrevista ao podcast Dumb Blonde, apresentado pela influenciadora Bunnie XO, que tem sido "maravilhoso" acompanhar a nova fase da família.

Em agosto, o filho do músico, Jake Bongiovi e a atriz Millie Bobby Brown, anunciaram a adoção de uma menina. "É loucura, mas ótimo. Maravilhoso", disse Bon Jovi.

"Eles adotaram uma menina e nós conhecemos a bebê, obviamente. Imediatamente ela se torna sua neta, seu bebê. É lindo", relembrou o cantor. "Já sou aquele cara chato que pede fotos dia sim, dia não. E é legal ser assim."

Durante a conversa, Bon Jovi também refletiu sobre a união do casal, que aconteceu cedo, quando ela tinha 20 anos e ele 22. "Eles se casaram muito jovens, mas nós abraçamos isso porque entendemos. São maduros para idade. Ela vem de uma família que também se casou jovem. Eles se apaixonaram e nós pensamos: 'ok, vamos apoiar isso'. E está dando certo".

A adoção foi anunciada em agosto por meio de um post conjunto de Jake e Millie em suas redes sociais. A atriz e o modelo estão juntos há mais de quatro anos e oficializaram o casamento em 2024.