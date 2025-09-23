Astro de 'Dawsons' Creek' cancela participação em reencontro da série

(FOLHAPRESS) - Conhecido pelo papel de Dawson na série "Dawson's Creek", o astro dos anos 1990 James Van Der Beek, 48, não poderá comparecer ao reencontro do elenco nesta segunda-feira (22).
James, que tem câncer, teve um agravamento em seu quadro de saúde e está acamado. Ele anunciou a própria substituição em suas redes sociais.
"Esta é a noite pela qual eu mais estava esperando desde que meu anjo Michelle Williams disse que iria organizar, lá em janeiro. Então vocês podem imaginar quão arrasado eu fiquei quando dois vírus estomacais conspiraram para me derrubar no pior momento possível", escreveu James.
"Apesar de todos os esforços, eu não estarei lá. Não conseguirei subir no palco e agradecer a todas as almas naquele teatro que estão lá por mim -e contra o câncer, o que eu mais precisava", prosseguiu o ator, que enfrenta um câncer colorretal desde dezembro de 2024.
O astro anunciou Lin-Manuel Miranda como seu substituto no reencontro. "Uma pessoa ridiculamente hiperqualificada que era meu número um na lista e que eu jamais sonhei que estaria disponível", escreveu.
"Alguém que meus filhos definitivamente considerariam um upgrade em relação a mim. E ele já conhece o caminho do teatro. O papel de Dawson, normalmente interpretado por James Van Der Beek será de Lin-Manuel Miranda. Nem acredito que acabei de digitar isso", continuou James.
"Espero que todos vocês aproveitem o amor naquela sala, que ele brilhe sobre minha família. Estarei recebendo tudo de uma cama em Austin. E obrigado, Lin-Manuel, você era um herói para os meus filhos, agora é um semideus", elogiou.
Lin-Manuel Miranda, 45, é ator e dramaturgo da Broadway, conhecido por escrever e estrelar musicais como "Hamilton" e "In The Heights".
Dawson's Creek foi ao ar originalmente entre 1998 e 2003. Estrelada por James e por Katie Holmes, Michelle Williams e Joshua Jackson, a série foi uma das primeiras a retratar os dramas da adolescência, amores e amizades. O reencontro acontece no teatro Richard Rodgers, em Nova York.