Ana Castela recebe Zé Felipe em casa e aumenta rumores de romance

Ana Castela e Zé Felipe voltaram a alimentar rumores de um possível romance na noite desta segunda-feira (22). A cantora recebeu o sertanejo e alguns amigos em sua casa, em Londrina (PR), para uma animada noite de jogos.

Nas redes sociais, Ana compartilhou vídeos da competição de Imagem e Ação, mostrando Zé Felipe e os demais convidados nas rodadas de mímicas. Já o filho de Leonardo registrou o momento em que deixou Goiânia (GO) em um jatinho particular para visitar a artista. Ele ainda publicou uma foto de Ana ao lado de uma amiga, acompanhada de um emoji de coração vermelho.

Os rumores sobre o envolvimento entre os dois começaram há cerca de um mês, quando foram vistos juntos em um parque de diversões nos Estados Unidos. Desde então, fãs têm flagrado diversas aparições dos artistas lado a lado, incluindo vídeos em que Zé Felipe aparece, ainda que por acidente, na casa da cantora.

Além da proximidade, Ana Castela e Zé Felipe também colaboraram em uma música recentemente, o que fortalece ainda mais a especulação de que o relacionamento extrapolou a parceria profissional.